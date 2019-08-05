с чего всё началось

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС. Как сообщил юрист Андрей Портнов, Порошенко якобы ездил на Мальдивы вместе с приближенными в 2018 году по чужим паспортам.

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

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Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Технологии «Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science «Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.

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