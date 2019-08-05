Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на УкраинеГазета.Ru 14:07

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС. Как сообщил юрист Андрей Портнов, Порошенко якобы ездил на Мальдивы вместе с приближенными в 2018 году по чужим паспортам.
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с чего всё началось
Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал
, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.
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Украинский юрист
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