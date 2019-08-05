Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документамРоссийская газета 14:47
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Бывшего главу государства и его близких обвиняют в выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска.
Обновлено в 21:04
Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Общество
Новосибирцы выйдут на митинг против повышения тарифов ЖКХ
Ранее стало известно о том, что тариф на тепло для жителей Новосибирской области должен был возраста на 3,2% - с 1290 до 1331 рубля за одну Гкал.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено в 21:10
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Кино
Warner Bros. признала Вентимилью «слишком старым» для роли Бэтмена
Вентимилья на несколько лет моложе Бена Аффлека, который покинул проект «Бэтмен» в возрасте 46 лет.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:47
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 20:07
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Apple в 2021 году может выпустить iPhone с Touch ID под экраном
Компания Apple в 2021 году может выпустить фирменный iPhone с Touch ID и Face ID под экраном.
Обновлено в 09:03
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Общество
Психолог рассказал о пользе стресса
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Железнодорожные войска празднуют день рождения
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:44
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36