с чего всё началось

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Бывшего главу государства и его близких обвиняют в выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам

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