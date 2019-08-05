Политика

На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документамРоссийская газета 14:47

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Бывшего главу государства и его близких обвиняют в выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.
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с чего всё началось
Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал
, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.
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