Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФАSoccer.ru 04:47

Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА. Теперь организации предстоит решить, столкнутся ли "горожане" с запретом на участие в Лиге чемпионов.
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Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату

Чемпионат05:03

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» передали в судебную палату УЕФА

Советский спорт04:57

«Манчестер Сити»: «Обвинения в финансовых нарушениях являются ложными»

Sports.ru07:29

Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палату

Спорт-Экспресс04:19

В «Ман Сити» уверены в положительном результате расследования нарушений FFP

РИА Новости04:29

«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расследования нарушений финансового fair play

Матч ТВ05:24

Судебная палата рассмотрит дело «Манчестер Сити»

Sport.ru05:30
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
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Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика

Святослав Вакарчук пойдёт на выборы в Верховную Раду

По мнению артиста, именно в Верховной Раде сегодня происходят основные перемены в жизни Украины.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян

В рационе россиян содержится недостаточно овощей, фруктов и молочных продуктов, а также избыток сахара, животного белка и жира, рассказала Алла Погожева, главный эксперт экспертного совета ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Политика

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу

"На сегодняшний момент российские авиационные власти не смогли договориться с французскими авиационными властями о выполнении рейсов, и авиакомпания вынуждена отменить рейсы по маршрутам Жуковский-Ницца и Жуковский-Париж, начиная с 18 мая", - пояснила собеседница агентства.
Обновлено в 04:45
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Музыка

Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате

Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Технологии

В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

Обновлено в 07:47
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Общество

Принц Гарри принял извинения снимавших его загородный дом папарацци

Обновлено в 07:16
Космос

Первые спутники OneWeb доставят на Байконур в конце лета

Предназначенные для запуска на ракетах «Союз — 2» первые спутники OneWeb доставят на космодром «Байконур» в конце лета или начале осени текущего года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Салах начал переговоры с «Реалом»

Переговоры между Реалом и Мохамедом Салахом находятся на начальной стадии, заявил Крайон.
Обновлено в 04:17
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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