Футбол
Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФАSoccer.ru 04:47
Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА. Теперь организации предстоит решить, столкнутся ли "горожане" с запретом на участие в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия
За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек
Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ
Обновлено в 06:21
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика
Святослав Вакарчук пойдёт на выборы в Верховную Раду
По мнению артиста, именно в Верховной Раде сегодня происходят основные перемены в жизни Украины.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
В рационе россиян содержится недостаточно овощей, фруктов и молочных продуктов, а также избыток сахара, животного белка и жира, рассказала Алла Погожева, главный эксперт экспертного совета ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу
"На сегодняшний момент российские авиационные власти не смогли договориться с французскими авиационными властями о выполнении рейсов, и авиакомпания вынуждена отменить рейсы по маршрутам Жуковский-Ницца и Жуковский-Париж, начиная с 18 мая", - пояснила собеседница агентства.
Обновлено в 04:45
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Музыка
Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате
Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Космос
Первые спутники OneWeb доставят на Байконур в конце лета
Предназначенные для запуска на ракетах «Союз — 2» первые спутники OneWeb доставят на космодром «Байконур» в конце лета или начале осени текущего года.
Обновлено в 03:45
Футбол
Салах начал переговоры с «Реалом»
Переговоры между Реалом и Мохамедом Салахом находятся на начальной стадии, заявил Крайон.
Обновлено в 04:17
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49