МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской областиРИА Новости 06:14

с чего всё началось

Установлены 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой погиб один человек и несколько пострадали, сообщила пресс-служба губернатора региона со ссылкой на врио начальника УМВД по области Вадима Ковтуна.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

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Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

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Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

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Общество Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.

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Футбол Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира 15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.

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Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".