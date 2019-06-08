Политика

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено до конца года

ФАН11:14

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

Комсомольская правда09:43

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

РИА Новости06:26

Лондон рассмотрит апелляцию Украины по российскому долгу в конце года

Новый День08:57

Заседание суда по долгу Украины пройдёт в конце 2019 года

News.ru06:41

Дело о долге Украины перед Россией станет решающим для репутации Британии как правового государства

Экономика сегодня12:19

Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце года

ТАСС06:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России

МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.
Обновлено в 08:07
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия

Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.
Обновлено в 12:09
Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Политика

Партия Смешко обнародовала первую десятку своего избирательного списка

В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Обновлено в 05:44
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Медики назвали необычные причины диареи

Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Футбол

Саутгейт: рад, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков в полуфинальном матче Лиги наций с командой Нидерландов, освистывавших капитана голландцев защитника Вирджила ван Дейка.
Обновлено в 12:19
Футбол

CAS отменил дисквалификацию скандально известного агента Райолы

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об от отмене дисквалификации известного агента Мино Райолы, который вместе с двоюродным братом был отстранён от футбола на три месяца, говорится в сообщении Daily Mail.
Обновлено в 11:16
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

Украинские военные пошли против Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сторчак Сергей Анатольевич
Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное