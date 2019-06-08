Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

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