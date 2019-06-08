Политика

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
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Лондон рассмотрит апелляцию Украины по российскому долгу в конце года

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Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

Комсомольская правда09:43

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

РИА Новости06:26

Заседание суда по долгу Украины пройдёт в конце 2019 года

News.ru06:41

Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце года

ТАСС06:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

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Армия и оружие

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Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
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Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

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Музыка

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Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
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Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.
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Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
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США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
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Снизилась смертность трудоспособных россиян

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В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
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СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
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Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
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Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
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Сторчак Сергей Анатольевич
Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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