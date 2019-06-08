Политика
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43
Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
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Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Обновлено в 11:03
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Культура
Тбилисский театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля
Тбилисский академический театр имени Шота Руставели после долгого перерыва выступит в Москве в рамках проходящего в российской столице XIV Международного театрального фестиваля (МТФ) им. А. П. Чехова.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
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Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
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Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия
Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани
Обновлено в 06:15
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Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу
Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Общество
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В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
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Армия и оружие
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Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
«Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара
Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью после покупки полузащитника Эдена Азара, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова
Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено в 08:34
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
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Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Общество
Число волонтеров в России утроилось за пять лет
Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Общество
Беглов и Миллер обсудили реконструкцию теплосетей в Петербурге
Стороны обсудили возможное участие компании в реконструкции теплосетей и котельных в Пушкинском и Колпинском районах, где эта проблема стоит наиболее остро.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
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Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Культура
Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»
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Наука
Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Музыка
Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
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