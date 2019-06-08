Политика

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
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Заседание суда по долгу Украины пройдёт в конце 2019 года

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Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

Комсомольская правда09:43

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

РИА Новости06:26

Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце года

ТАСС06:21
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Сторчак Сергей Анатольевич
Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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