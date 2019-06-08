Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце годаКомсомольская правда 09:43

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

Культура Тбилисский театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля Тбилисский академический театр имени Шота Руставели после долгого перерыва выступит в Москве в рамках проходящего в российской столице XIV Международного театрального фестиваля (МТФ) им. А. П. Чехова.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".

Музыка Загитова продемонстрировала выступление под новую песню Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Футбол «Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью после покупки полузащитника Эдена Азара, передает "Советский спорт".

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Шоу-бизнес Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.

Общество Число волонтеров в России утроилось за пять лет Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Беглов и Миллер обсудили реконструкцию теплосетей в Петербурге Стороны обсудили возможное участие компании в реконструкции теплосетей и котельных в Пушкинском и Колпинском районах, где эта проблема стоит наиболее остро.

Происшествия Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Шоу-бизнес Решетова переживает, что поправилась за время беременности Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Наука Ученые установили предел выносливости человека Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.