Экономика
Дело о банкротстве Антипинского НПЗ отложеноРБК Тюмень 02:52
Рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (80% принадлежит ООО «Сокар Энергоресурс») вновь отложено. Соответствующее решение размещено на сайте Арбитражного суда Тюменской области. Суд вернется к разбирательству 8 августа.
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Барецкий заявил об участии Панина в фильме «Брат 3»
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Происшествия
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
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Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
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Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Гаджеты
28 ядер частотой 3,0 ГГц за $15460 — это новый флагманский процессор Intel Xeon Platinum 8284
Семейство серверных процессоров Cascade Lake-SP компании Intel пополнилось новой моделью — Xeon Platinum 8284.
Обновлено в 02:57
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
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В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
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Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб
По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
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МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
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Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 00:35
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса
Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
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В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
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Здоровье
Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
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Экономика
Япония запустит криптовалютный аналог SWIFT
В ближайшие несколько лет Япония запустит международную сеть криптовалютных платежей, которая поможет в борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:09
Политика
Полицейским объяснили, кого надо наказывать за неуважение к власти
Закон о наказании за явное неуважение власти президент подписал весной. Максимальный штраф составляет 300 тысяч рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал
Мужчина, грозившийся взорвать Ярославский вокзал в Москве, задержан, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 03:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51