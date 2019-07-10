Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другомуРоссийская газета 00:06

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

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