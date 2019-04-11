Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуруРИА Новости 08:09
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
На Морском салоне в Петербурге покажут 15 новых кораблей
Посетителям салона представят пятнадцать новых кораблей и катеров военно-морского флота.
Обновлено в 05:46
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк
В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Наука
Сканы мозга покажут следы сотрясения в живых артериях
Сканы мозга могут продемонстрировать ущерб от сотрясения этого органа в живых артериях, как показало исследование.
Обновлено в 09:31
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Бурятии врачи заперли в подсобке больницы пациента с пневмонией
40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован с двусторонней пневмонией и ходил по больнице в поисках врача.
Обновлено в 08:05
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Культура
Принц Гарри и Опра Уинфри попытаются спасти Apple
В официальном инстаграме членов британской королевской семьи объявили о предстоящем партнерстве принца Гарри с американской телеведущей Опры Уинфри в создании нового сериала для телевизионного сервиса AppleTV+.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Музыка
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Финансы
Международные резервы России в марте выросли на $5,2 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля составил $487,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено 08 апреля в 14:28
Шоу-бизнес
Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств
Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33