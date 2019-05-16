Футбол
Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палатуСпорт-Экспресс 04:19
"Манчестер Сити" разочарован, что дело о нарушении FFP (финансовый fair play) в отношении клуба передано в судебную палату, информирует официальный сайт "горожан". Ранее сообщалось, что клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении FFP в 2014 году.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Музыка
Фадеев назвал невосстановимой репутацию детского «Голоса»
В интервью РБК Фадеев заявил, что скандал вокруг шоу стал "репутационным провалом".
Обновлено в 12:05
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею
Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами
Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Политика
Игорь Коломойский вернулся на Украину
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка
Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Леонид Рошаль призвал СМИ не превращать медиков во «врагов народа»
В российской медицине возник дефицит врачей и связано это в том числе с тем, что образ медика в последнее время сильно очернили, превратив врачей не в помощников, а во "врагов народа".
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Кино
Вышел трейлер драмы «Дылда» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Единоборства
Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя
Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Возбуждено дело об оплате невыполненного исследования для Минобороны
Заместитель главы испытательного центра НИИ Минобороны России в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с оплатой невыполненных работ, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в четверг.
Обновлено в 11:38
Политика
Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации
Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова рассказала об отношениях отца с ее мужем
Артист не сразу принял возлюбленного Мишель. Известный певец Александр Серов очень любит свою единственную дочь.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14