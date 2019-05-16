Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палатуСпорт-Экспресс 04:19

"Манчестер Сити" разочарован, что дело о нарушении FFP (финансовый fair play) в отношении клуба передано в судебную палату, информирует официальный сайт "горожан". Ранее сообщалось, что клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении FFP в 2014 году.

Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палату

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