Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФАМатч ТВ 04:50

Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
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Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату

Чемпионат05:03

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» передали в судебную палату УЕФА

Советский спорт04:57

Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палату

Спорт-Экспресс04:19

«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расследования нарушений финансового fair play

Матч ТВ05:24

В «Ман Сити» уверены в положительном результате расследования нарушений FFP

РИА Новости04:55

Судебная палата рассмотрит дело «Манчестер Сити»

Sport.ru05:30

Дело о нарушении «Ман Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

Sports.ru04:40
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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Происшествия

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Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
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Обновлено вчера в 21:43
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

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Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
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