Футбол
Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФАМатч ТВ 04:50
Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Экономика
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании
Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
Обновлено в 03:52
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Кино
Крис Рок займется перезапуском «Пилы»
Американский комик Крис Рок будет сотрудничать с медиакомпанией Lionsgate в перезапуске хоррор-франшизы «Пила».
Обновлено в 14:46
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают Пиотровский, Гергиев и Цискаридзе
Следующим наиболее состоятельным руководителем музея оказался директор заповедника "Петергоф" - Елена Кальницкая зарабатывает в среднем 359 тысяч рублей.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Общество
Стали известны подробности родов Алины Кабаевой
В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 14:26
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Космос
Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59