Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФАМатч ТВ 04:50

Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
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«Манчестер Сити» жестко отреагировал на развитие дела о нарушении финансового фэйр-плей

Sport24.ru06:08

В «Ман Сити» уверены в положительном результате расследования нарушений FFP

РИА Новости04:55

«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расследования нарушений финансового fair play

Матч ТВ05:24

Дело «Манчестер Сити» по нарушению FFP передано в судебную палату

Спорт-Экспресс04:19

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» передали в судебную палату УЕФА

Советский спорт04:57

Дело о нарушении «Ман Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

Sports.ru04:40

«Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов

LiveSport.ruвчера в 11:55
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Культура

Александр Беглов посетил новый концертный зал в центре Петербурга

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Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»

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Президент США Дональд Трамп заявил на секретном брифинге в Белом доме, что не планирует начинать войну с Ираном.
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Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Футбол

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Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено в 17:59
Спорт

В ВАДА собрались открыть дело на основе данных московской лаборатории

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей международной организации сообщил, что в ближайшие недели может быть открыто первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 19:23
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Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено в 17:27
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Общество

Анатолий Якунин уходит в самооборону

После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Футбол

М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»

Клуб на протяжении полутора лет хотел продлить со мной контракт.
Обновлено в 17:39
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

О состоянии своего подзащитного рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Экономика

РЖД могут разместить зеленые евробонды на 500 млн евро

РЖД могут разместить восьмилетние зеленые еврооблигации в объеме 500 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Обновлено в 09:37
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 21:43
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Общество

РЖД высаживает провайдеров

Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
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Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

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Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
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В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Общество

Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай

Китайский Фуюань - важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска - теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ.
Обновлено в 04:38
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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