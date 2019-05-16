Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФАМатч ТВ 04:50

Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).

Музыка Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.

Интернет Павел Дуров раскритиковал WhatsApp Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Авто Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.

Авто Ford представил универсал Focus ST Wagon Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.

Политика Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.

Политика Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Происшествия Сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании На берег валлийского города Барри-Порт, графство Кармартеншир, вынесло около сотни мертвых акул.

Путешествия АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20% Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Политика «Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

Здоровье Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.

Политика В команде Зеленского посчитали назначенную дату инаугурации неудобной Советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что назначенная Верховной радой дата инаугурации будет неудобна для киевлян и иностранных гостей, пишет ТАСС.

Политика Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.

Хоккей Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив» В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).

Политика На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа» В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.

Экономика ЦБ РФ планирует летом завершить подготовку поправок о мотивированном суждении для НФО по аналогии с банками Банк России планирует летом завершить подготовку поправок в законодательство о применении мотивированного суждения к некредитным финансовым организациям (НФО) в части оценки систем управления их рисками и при определении связанности сторон, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Политика Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.

Происшествия На акции протеста в Екатеринбурге задержаны более 30 человек В Екатеринбурге на несогласованной акции протеста против строительства храма святой Екатерины задержаны 33 человека, об этом в среду вечером сообщили в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Общество Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.

Авто Lexus отзывает в России 420 автомобилей Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Финансы Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.