Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФАМатч ТВ 04:50

Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
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Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату

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Дело о нарушении «Ман Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

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«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расследования нарушений финансового fair play

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Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
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