Происшествия
Дело Мамаева и Кокорина направили в судПермь открытая вчера в 10:34
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было передано для рассмотрения в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,пишет «Пермь Открытая». Предварительное следствие в отношении форварда Зенита и полузащитника "Краснодара" было окончено.
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Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Футбол
Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, кого из защитников он считает сильнейшим в мире на своей позиции.
Обновлено в 12:56
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия
МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии
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Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Спорт
Загитова рассказала, что научила свою собаку прыгать сальхов
16-летняя фигуристка отметила, что любит играться со своей собакой Масару. В частности, она научила ее прыгать сальхов.
Обновлено в 12:08
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму
Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова
Обновлено в 06:51
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года
За вторую декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц увеличилась на 0,045 процентного пункта (п. п.) до 7,72% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 12:50
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Футбол
Пас Ахметова пяткой признан УЕФА лучшим моментом дня
УЕФА определил лучший момент дня отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Футбол
Саутгейт о расизме: «Наказания бессмысленны, если не помогать людям просвещаться»
Мои дети никогда не задумываются о том, где родился человек, на каком языке говорит и какой у него цвет кожи.
Обновлено в 11:50
Авто
Ford задумался об уходе из России
В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Музыка
Украинская певица Maruv выложила в сети фото из России
Обновлено в 04:01
Футбол
«Ювентус» рассказал о характере травмы Роналду
Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассказал о характере повреждения португальского нападающего команды Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Минздрав РФ предложил ввести универсальное йодирование пищевой соли с 2020 г
Минздрав России подготовил для общественного обсуждения проект, в рамках которого предлагается с января 2020 г. ввести универсальное йодирование пищевой повареной соли.
Обновлено в 12:37