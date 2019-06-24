В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет ЕвропыRT на русском 06:09

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, участники летней сессии организации отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неплатёж членских взносов. В пользу соответствующего предложения проголосовали 46 человек, против выступили 77.

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

Энергетика Нефть Brent не смогла удержаться на $65 за баррель Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $65,02 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 61 цент (1,06%), до $56,82 за баррель.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Политика Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

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Спорт Аршавин выплатил долги по алиментам бывшей жене Ранее адвокат жены Аршавина Александр Добровинский заявил, что экс-футболист отказывается выплачивать алименты.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Политика Путин не встретится с Зеленским во время G20 Администрация президента России Владимира Путина исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G20, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Авто В 2030 году в Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили В Ирландии решили к 2030 году запретить продажу новых машин, в которых установлен двигатель внутреннего сгорания.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Политика Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Происшествия Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.

Происшествия В Бельгии мужчину подозревают в подготовке нападения на посольство США В Бельгии арестован подозреваемый, который планировал совершить нападение на посольство Соединённых Штатов.

Общество Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Транспорт Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.