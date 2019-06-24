Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет ЕвропыRT на русском 06:09
Как сообщает ТАСС, участники летней сессии организации отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неплатёж членских взносов. В пользу соответствующего предложения проголосовали 46 человек, против выступили 77.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.Коммерсантъ07:30
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика
Нефть Brent не смогла удержаться на $65 за баррель
Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $65,02 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 61 цент (1,06%), до $56,82 за баррель.
Обновлено в 11:35
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа
С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей
Аушева переехала в Соединенные Штаты после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Спорт
Аршавин выплатил долги по алиментам бывшей жене
Ранее адвокат жены Аршавина Александр Добровинский заявил, что экс-футболист отказывается выплачивать алименты.
Обновлено в 09:54
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин не встретится с Зеленским во время G20
Администрация президента России Владимира Путина исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G20, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 21:22
Авто
В 2030 году в Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили
В Ирландии решили к 2030 году запретить продажу новых машин, в которых установлен двигатель внутреннего сгорания.
Обновлено в 10:10
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Обновлено в 10:28
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Бельгии мужчину подозревают в подготовке нападения на посольство США
В Бельгии арестован подозреваемый, который планировал совершить нападение на посольство Соединённых Штатов.
Обновлено в 10:31
Общество
Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Общество
В Нидерландах отключились все экстренные номера из-за сбоя
Из-за проблем со связью отключилась единая система экстренной помощи «112».
Обновлено в 11:47
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59