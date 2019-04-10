Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелейВести.Ru 08:08

Новый судебный раунд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева: в Пресненском суде проходит второе заседание по существу. Следователям предстоит опросить еще 45 свидетелей драк в центре Москвы с участием знаменитых спортсменов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павел Мамаев: «Как настроение? С каждым днем все лучше и лучше»

Спорт-Экспресс05:48

Мамаев: настроение с каждым днем все лучше и лучше

Газета.Ru06:51

Заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с задержкой из-за опоздания прокурора

RT на русском06:15

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева частично опроверг свои первоначальные показания

ТАСС08:28

Мамаев: настроение отличное, с каждым днём всё лучше и лучше

Чемпионат05:40

«Трезвых не было»: выступили первые свидетели по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости02:40

Друг братьев Кокориных Куропаткин даст показания по делу о драках в центре Москвы

Sport24.ru05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик Б-52

Обновлено в 06:33
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы

Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском.
Обновлено в 05:39
Общество

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Спорт

Загитовой посоветовали уйти из спорта

Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Общество

Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

Обновлено в 08:17
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Здоровье

Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть

Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Обновлено в 08:31
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют сильные осадки по всему северу России

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» предупредил о сильных осадках в виде мокрого снега и метелей на всём севере России на этой неделе.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой

В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Общество

«Группа ЛСР» представила проект планировки ВИЗа-Правобережного на месте Экспо-парка

Обновлено в 07:28
Общество

Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное