Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелейВести.Ru 08:08
Новый судебный раунд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева: в Пресненском суде проходит второе заседание по существу. Следователям предстоит опросить еще 45 свидетелей драк в центре Москвы с участием знаменитых спортсменов.
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Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы
Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском.
Обновлено в 05:39
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Общество
Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют сильные осадки по всему северу России
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» предупредил о сильных осадках в виде мокрого снега и метелей на всём севере России на этой неделе.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой
В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Общество
«Группа ЛСР» представила проект планировки ВИЗа-Правобережного на месте Экспо-парка
Обновлено в 07:28
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13