Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в судРИА Новости 10:09
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
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Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
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Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
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Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
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Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.
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Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
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Авто
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Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
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Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Футбол
Уругвай разгромил Таиланд в финале международного турнира
Сборная Уругвая уверенно переиграла команду Таиланда в товарищеском матче, который прошел в китайском Наньине.
Обновлено в 09:25
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
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Наука
В Китае нашли уникальные окаменелости
По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.
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В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
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В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
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В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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