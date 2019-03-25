Дело Кокорина и Мамаева поступило в судРИА Новости 10:09

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Политика МИД РФ назвал итоги расследования Мюллера «позором юстиции» МИД назвал «позором американской юстиции» обвинения в адрес 25 россиян в связи с «вмешательством» в американские выборы президента.

Общество Минобрнауки получило эмблему с совой Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.

Общество Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

Футбол Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.

Энергетика Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.

Политика Экс-сотрудник СБУ раскрыл создателей Telegram-канала «Сталингулаг» Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Политика Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Политика Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Происшествия СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.

Гаджеты Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах Компания Sharp запатентовала сгибающийся смартфон нестандартной формы, который воплотили в трехмерной модели редакторы издания LetsGoDigital на основании утекших в Сеть эскизов.

Футбол Уругвай разгромил Таиланд в финале международного турнира Сборная Уругвая уверенно переиграла команду Таиланда в товарищеском матче, который прошел в китайском Наньине.

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией» Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Наука В Китае нашли уникальные окаменелости По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Армия и оружие Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.

Политика Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.