Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в судLenta.ru 05:46

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

РИА Новости10:09

Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы

ТАСС10:57

Уголовное дело П.Мамаева и А.Кокорина поступило в суд

Агентство Москва10:37

Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

Коммерсантъ11:42

Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

РБК10:53

Уголовное дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

RT на русском11:09

Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина направлено в суд

Интерфакс03:56
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Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы президента Украины

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — сказали в МИД.
Обновлено в 03:53
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире

Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в похищении картины Куинджи

Обновлено в 11:59
Общество

В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике

Обновлено в 11:45
Игры

Юбилей The Elder Scrolls: 25 лет свободной игры на просторах Тамриэля

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Игры

Моддер снял ограничение FPS в Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта, но уже на следующий день после релиза моддер под ником jackfuste выпустил для PC-версии игры модификацию, которая снимает ограничение количества кадров в секунду.
Обновлено в 03:14
Политика

Глава МИД Индонезии выступила на Всемирной ассамблеи женщин в Токио

На форуме, на котором присутствовали вице-президент Панамы и женщины-министры иностранных дел из восьми стран, глава МИД Индонезии подчеркнула важность создания благоприятных условий для процесса репатриации рохинджа из Бангладеш обратно в Мьянму.
Обновлено в 03:58
Космос

Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс

Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено в 00:33
Футбол

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

Обновлено в 06:30
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено 23 марта в 13:49
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Культура

Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»

Алла Михеева принимала участие в одном из сезонов шоу в 2014 году в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым и даже вошла в тройку призеров.
Обновлено в 05:42
Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве

Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика

Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался

В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Общество

Минобрнауки получило эмблему с совой

Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП

По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол

Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»

Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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