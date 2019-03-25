Дело Кокорина и Мамаева передали в судLenta.ru 05:46

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

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