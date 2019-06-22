Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК). «Да, подтверждаем, такое решение есть», — приводит Интерфакс слова представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Дело Голунова» передали из МВД в СК

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