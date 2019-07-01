Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СКRT на русском 06:43
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК). «Да, подтверждаем, такое решение есть», — приводит Интерфакс слова представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
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с чего всё началось
Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил подозреваемым журналист «Медузы» Иван Голунов, передали в Следственный комитет, написал в своем телеграм-канале «ВЛагерь» адвокат Сергей Бадамшин.Медиазонавчера в 13:37
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