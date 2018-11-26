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Футбол Футбол Гончаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию Пльзень“ свысока» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».

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