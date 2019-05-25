Происшествия
Дельфинарий сгорел в СевастополеИзвестия 04:01
В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины.
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В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков
Независимое телевидение Севастополя07:17
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 10:18
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Футбол
Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле
«МЮ» уже сделал первое предложение по игроку «Лиона» в размере 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Здоровье
В Вольске реализуется проект по созданию жилья для молодых врачей
Чтобы специалисты оставались у нас работать, конечно, нужно жилье. И мы с надеждой смотрим на этот проект обустройства квартир для врачей.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1
Обновление доступно для скачивания на все совместимые устройства. iOS 12.3.1. можно скачать через десктопную версию iTunes и «по воздуху» при условии, что провайдер подает бесперебойное интернет-соединение.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено 23 мая в 13:52
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Технологии
В Китае показали первую в мире дикую панду-альбиноса
Обновлено в 10:10
Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Дефицит патологоанатомов в России составляет почти 3 тыс. человек
Почти 3 тыс. врачей-патологоанатомов не хватает в медицинских учреждениях России, говорится в отчете "Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ" Минздрава РФ.
Обновлено в 09:18