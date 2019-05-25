Происшествия

Дельфинарий сгорел в СевастополеИзвестия 04:01

В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины.
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В Севастополе загорелся дельфинарий. Эвакуированы два дельфина

Вести.Севастополь03:41

Спасенные при пожаре в дельфинарии Севастополя афалины не пострадали

РИА Новости08:46

Дельфинарий сгорел в Севастополе, жертв нет

Интерфакс06:44

В «сердце» потухшего пожара: фото с места ЧП в дельфинарии Севастополя

РИА Новости Крым06:29

В Севастополе вспыхнул пожар у дельфинария

Информационный канал Севастополя02:18

Работники дельфинария в Севастополе рассказали о состоянии дельфинов после пожара

Говорит Москва06:27

В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков

Независимое телевидение Севастополя07:17
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Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Музыка

Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру

Обновлено в 10:18
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Футбол

Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле

«МЮ» уже сделал первое предложение по игроку «Лиона» в размере 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Здоровье

В Вольске реализуется проект по созданию жилья для молодых врачей

Чтобы специалисты оставались у нас работать, конечно, нужно жилье. И мы с надеждой смотрим на этот проект обустройства квартир для врачей.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1

Обновление доступно для скачивания на все совместимые устройства. iOS 12.3.1. можно скачать через десктопную версию iTunes и «по воздуху» при условии, что провайдер подает бесперебойное интернет-соединение.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено 23 мая в 13:52
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»

36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Экономика

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Технологии

В Китае показали первую в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено в 10:10
Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Здоровье

Дефицит патологоанатомов в России составляет почти 3 тыс. человек

Почти 3 тыс. врачей-патологоанатомов не хватает в медицинских учреждениях России, говорится в отчете "Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ" Минздрава РФ.
Обновлено в 09:18
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