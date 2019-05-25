Происшествия
Дельфинарий сгорел в СевастополеИзвестия 04:01
В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины.
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В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков
Независимое телевидение Севастополя03:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Армия и оружие
Поклонская объяснила, почему важно поддерживать Сирию
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что помощь, оказываемая Россией Сирии, важна для дальнейшего развития дружеских отношений между Москвой и Дамаском и в геополитическом плане.
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Общество
Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии
"Грязная" российская нефть могла нанести ущерб стенкам труб, инфраструктуре и технике.
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Футбол
Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»
Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение новейший пулемет РПК-16
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Политика
Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса
Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
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Происшествия
Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю
С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
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Музыка
Эрнст обратился к дочери Алсу при подведении итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:38
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
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Обновлено вчера в 22:12
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Футбол
Месси в шестой раз стал обладателем «Золотой бутсы»
Форвард "Барселоны" Лионель Месси выиграл приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов, - "Золотую бутсу".
Обновлено в 05:34
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено в 03:40
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
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Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook ответил президенту Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий.
Обновлено в 05:35
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено в 05:38
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить
Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 06:15