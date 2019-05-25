Дельфинарий сгорел в СевастополеИзвестия 04:01

с чего всё началось

В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины.

Армия и оружие Поклонская объяснила, почему важно поддерживать Сирию Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что помощь, оказываемая Россией Сирии, важна для дальнейшего развития дружеских отношений между Москвой и Дамаском и в геополитическом плане.

Общество Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии "Грязная" российская нефть могла нанести ущерб стенкам труб, инфраструктуре и технике.

Футбол Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве» Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.

Политика Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Происшествия Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

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Футбол Месси в шестой раз стал обладателем «Золотой бутсы» Форвард "Барселоны" Лионель Месси выиграл приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов, - "Золотую бутсу".

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Происшествия СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.

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Шоу-бизнес Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.

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Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

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Общество Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Хоккей Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.