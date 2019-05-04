Политика
Делегаты из США признались в любви к КрымуИзвестия 07:34
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров. По словам члена организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаера, американские санкции на регион «безответственны и не имеют смысла», пишет «Газета.ру».
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Общество
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Лодка с людьми перевернулась на Ангаре
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Задержанная на махачкалинской «Монстрации» рассказала, что полицейские угрожали ей убийством из-за трансгендерности
Задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале Ольга Москвитина рассказала «ОВД-Инфо» об угрозах убийством со стороны полицейских из-за трансгендерности и публикации ее личных данных в интернете.
Обновлено в 10:35
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава
На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 09:36
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии - подробности
Стало известно о том, что российская телеведущая Ксения Собчак решила провести свой отпуск в компании режиссера Константина Богомолова в Италии.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Медики назвали 5 причин расслоения ногтей
Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму
Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем» Путина
Президент США Дональд Трамп попал под шквал критики после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:30
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке
Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23