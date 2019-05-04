Делегаты из США признались в любви к КрымуИзвестия 07:34

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров. По словам члена организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаера, американские санкции на регион «безответственны и не имеют смысла», пишет «Газета.ру».

Делегаты из США признались в любви к Крыму

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