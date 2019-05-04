Политика

Делегаты из США признались в любви к КрымуИзвестия 07:34

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров. По словам члена организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаера, американские санкции на регион «безответственны и не имеют смысла», пишет «Газета.ру».
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Общественники из США поделились впечатлениями от поездки в Крым

РБК07:56

В делегации США рассказали о визите в Крым

РИА Новости06:28

В делегации США рассказали о визите в Крым

RT на русском06:40

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Газета.Ru06:33

Посетившие Крым американцы рассказали о своем отношении к полуострову

Московский Комсомолец06:28

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Известия07:34

Дипломаты из США поделились впечатлениями от Крыма после визита

Krym.News07:29
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Общество

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Обновлено в 10:36
Происшествия

В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Обновлено в 09:37
Происшествия

В пригороде Кургана горит поселок Смолино

Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Задержанная на махачкалинской «Монстрации» рассказала, что полицейские угрожали ей убийством из-за трансгендерности

Задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале Ольга Москвитина рассказала «ОВД-Инфо» об угрозах убийством со стороны полицейских из-за трансгендерности и публикации ее личных данных в интернете.
Обновлено в 10:35
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава

На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 09:36
Общество

В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии - подробности

Стало известно о том, что российская телеведущая Ксения Собчак решила провести свой отпуск в компании режиссера Константина Богомолова в Италии.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Медики назвали 5 причин расслоения ногтей

Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Политика

Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове

Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Футбол

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем» Путина

Президент США Дональд Трамп попал под шквал критики после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:30
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке

Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
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