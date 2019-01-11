Политика
Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе
Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в ДавосеRambler News Service11:49
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на международном экономическом форуме в Давосе, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
Rambler News Service11:49
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У нас возглавляет ее Максим Орешкин.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 11:44
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