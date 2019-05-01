Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в КрымуРИА Новости 05:05

Этим они хотят сказать, что они за российский Крым, пускай.

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО. Рядом с ними с флагами своих стран прошли представители Великобритании, Швеции, Израиля, Непала.

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

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