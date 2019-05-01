Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в КрымуРИА Новости 05:05
Ранее сообщалось, что делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым. В составе делегации около 20 человек, в том числе представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Делегация прошла в общей колонне с крымчанами.
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Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака
Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.
Обновлено в 06:28
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова и ее муж занимались сексом втроем
Африкантова-старшая откровенно призналась: они с мужем изучили «азбуку секса» от корочки до корочки и часто экспериментируют в постели.
Обновлено в 05:53
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Экономика
5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Обновлено в 06:49
Транспорт
Демонстрации нарушили работу парижского метро
На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Интернет
Facebook представил обновленный дизайн
Обновлено вчера в 16:39
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Общество
В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек
В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.
Обновлено в 05:44
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Обновлено в 00:51