Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в КрымуГазета.Ru 09:12

Кроме американских общественников в Крым приехали и представители других стран - Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они участвовали в шествии вместе с крымчанами и несли флаги своих стран, а также плакаты с лозунгами против агрессии НАТО.
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Сергей Аксенов
Этим они хотят сказать, что они за российский Крым.
— Сергей АксеновГазета.Ru 09:12

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Делегация США прошла со своим флагом на демонстрации в Крыму

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