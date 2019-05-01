Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в КрымуГазета.Ru 09:12

Этим они хотят сказать, что они за российский Крым.

Кроме американских общественников в Крым приехали и представители других стран - Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они участвовали в шествии вместе с крымчанами и несли флаги своих стран, а также плакаты с лозунгами против агрессии НАТО.

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

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