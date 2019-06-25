Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседанийРИА Новости 05:27

с чего всё началось

Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Общество Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Происшествия Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве Не прошло и года с того момента, как Николая Караченцова не стало.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Транспорт Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.

Общество Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.

Общество Претендующих на надбавку к пенсии селян стало больше Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список профессий работников села, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

Шоу-бизнес Мать поддержала Ирину Шейк после расставания с Брэдли Купером Мать Ирины Шейк поддержала дочь после расставания с актером Брэдли Купером. Папарацци застали счастливую семью на прогулке.

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Происшествия Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка В Китае мужчина на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+.

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Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.

Политика Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.

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Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.