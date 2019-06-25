Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕDaily Storm вчера в 05:07

Они покинули, да. Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы.

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