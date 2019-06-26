Политика

Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий РоссииРБК 12:13

Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме, передает корреспондент РБК.
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