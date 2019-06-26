Политика
Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий РоссииРБК 12:13
Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме, передает корреспондент РБК.
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Политика
СКР проверит грузинского депутата, «убивавшего русских»
На депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе могут завести уголовное дело в России - депутат Госдумы Николай Земцов направил запрос в Следственный комитет с просьбой проверить на соответствие Уголовному кодексу слова грузинского парламентария о том, что он "убивал русских в Абхазии, убивает и будет убивать".
Обновлено в 16:18
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму — им, по данным пресс-службы главы Украины, стал Антон Кориневич, доцент кафедры Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
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Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Авто
Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Здоровье
Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Общество
Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов
43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
Обновлено в 06:07
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Манчестер Сити» может отказаться от Магуайра в пользу Эрмосо
Английский "Манчестер Сити" раздумывает над трансфером защитника "Лестера" Гарри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 17:37
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 22:44