Политика

Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕГазета.Ru 20:52

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала Геращенко.
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