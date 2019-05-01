Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в КрымуГазета.Ru 08:04

Этим они хотят сказать, что они за российский Крым.

Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму

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