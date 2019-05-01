Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в КрымуГазета.Ru 08:04
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
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Этим они хотят сказать, что они за российский Крым.
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Происшествия
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
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Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
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Политика
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Камера LG G8 ThinQ протестирована DxOMark, в сводном рейтинге смартфон занял 21 место
DxOMark продолжает тестировать камеры смартфонов LG, на этот раз французские специалисты исследовали флагман G8 ThinQ.
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Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
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Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
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Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
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Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
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Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
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Происшествия
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
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Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
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Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
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Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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Энергетика
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«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
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На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Экономика
Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
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Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
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Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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