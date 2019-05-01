Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в КрымуВестник Кавказа 08:13

Этим они хотят сказать, что они за российский Крым.

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму. Сообщается, что представители США прошли в одной колонне с крымчанами. В руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

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