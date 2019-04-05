Политика

Международный арктический форум открывается сегодня в Санкт-ПетербургеВести ФМ 00:20

В работе форума примет участие президент Владимир Путин. Сегодня у главы государства запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министрами Норвегии и Швеции, а завтра – с президентом Исландии. Завершится форум "Арктика – территория диалога" 10 апреля.
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Делегация САФУ принимает участие в МАФ

Медиапортал Правда Севера09:32

В Петербурге обсуждают проблемы Арктики

Вместе-РФ05:50

Международный арктический форум открывается сегодня в Санкт-Петербурге

Вести ФМ00:20

Прямая трансляция: Международный арктический форум в Санкт-Петербурге

Life.ru03:51
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Теннис

Родина вышла во второй круг турнира в Лугано

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Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
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Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Политика

Меркель встретится с Мэй для обсуждения брексита

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения брексита во вторник, 9 апреля.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество

Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

Обновлено в 11:00
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Обновлено вчера в 10:27
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Культура

В Тверской области реализуется национальный проект «Культура»

Планы по реализации в Тверской области национального проекта «Культура» обсудили на заседании регионального Правительства 9 апреля, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:51
Экономика

За четыре года кризиса реальные доходы россиян сократились на 10%

Социальные итоги 2018 года в субъектах РФ противоречивы: продолжался спад жилищного строительства и доходов населения в большинстве регионов, положительная динамика розничной торговли была обеспечена взрывным ростом объемов кредитования и долговой нагрузки, особенно в ресурсодобывающих регионах и слаборазвитых республиках, а также просроченной задолженности в слаборазвитых республиках.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Политика

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Политика

Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Космос

Интернет даст имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы

Обновлено в 11:16
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на слова про санкции и Крым

Российский лидер Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинисте, который заявил, что РФ виновата в санкциях.
Обновлено в 09:49
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
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Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

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Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
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Общество

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
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Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки

32-летняя актриса поделилась с журналистами CBS Sunday Morning подробностями операции и фотографиями с больничной койки.
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Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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