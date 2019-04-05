Политика
Международный арктический форум открывается сегодня в Санкт-ПетербургеВести ФМ 00:20
В работе форума примет участие президент Владимир Путин. Сегодня у главы государства запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министрами Норвегии и Швеции, а завтра – с президентом Исландии. Завершится форум "Арктика – территория диалога" 10 апреля.
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