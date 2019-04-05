Международный арктический форум открывается сегодня в Санкт-ПетербургеВести ФМ 00:20

В работе форума примет участие президент Владимир Путин. Сегодня у главы государства запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министрами Норвегии и Швеции, а завтра – с президентом Исландии. Завершится форум "Арктика – территория диалога" 10 апреля.

Международный арктический форум открывается сегодня в Санкт-Петербурге

Экономика Приток мигрантов в Россию спал до минимума В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Политика Меркель встретится с Мэй для обсуждения брексита Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения брексита во вторник, 9 апреля.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка «Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Культура В Тверской области реализуется национальный проект «Культура» Планы по реализации в Тверской области национального проекта «Культура» обсудили на заседании регионального Правительства 9 апреля, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Экономика За четыре года кризиса реальные доходы россиян сократились на 10% Социальные итоги 2018 года в субъектах РФ противоречивы: продолжался спад жилищного строительства и доходов населения в большинстве регионов, положительная динамика розничной торговли была обеспечена взрывным ростом объемов кредитования и долговой нагрузки, особенно в ресурсодобывающих регионах и слаборазвитых республиках, а также просроченной задолженности в слаборазвитых республиках.

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Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

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Шоу-бизнес Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки 32-летняя актриса поделилась с журналистами CBS Sunday Morning подробностями операции и фотографиями с больничной койки.