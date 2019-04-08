Политика
В Петербурге стартовал второй день Арктического форумаАБН 03:20
Сегодня, 9 апреля, в Петербурге открылся второй, основной день V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Арктический форум в Санкт-Петербурге собрал 3000 гостей из 25 стран мира: глав разных регионов, представителей бизнеса и правительства России.
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Форум «Арктика - территория диалога» сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге
Ненецкая ТРКвчера в 08:27
В Петербурге открылся нулевой день арктического форума, его посвятили молодежи
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Арктический форум. Президент обратит внимание на уникальные экосистемы и повышение качества жизни
ИА Север-прессвчера в 01:13
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Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней
Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
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Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
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