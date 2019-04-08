Политика

В Петербурге стартовал второй день Арктического форумаАБН 03:20

Сегодня, 9 апреля, в Петербурге открылся второй, основной день V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Арктический форум в Санкт-Петербурге собрал 3000 гостей из 25 стран мира: глав разных регионов, представителей бизнеса и правительства России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Форум «Арктика - территория диалога» сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге

Ненецкая ТРКвчера в 08:27

В Петербурге стартовал второй день Арктического форума

АБН03:20

В Петербурге стартовала культурная программа Арктического форума

REGNUM03:56

В Петербурге открывается международный форум «Арктика — территория диалога»

НТВ00:31

Заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Трансляция завершена

ТАСС11:40

В Петербурге открылся нулевой день арктического форума, его посвятили молодежи

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:34

Арктический форум. Президент обратит внимание на уникальные экосистемы и повышение качества жизни

ИА Север-прессвчера в 01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Хоккей

Никита Кучеров: «Кейн помог мне добиться успеха»

По итогам регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 128 (41+87) очков и превзошел результат Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал в составе «Баффало» 127 очков.
Обновлено в 13:18
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Кокорин и Мамаев не признали в суде вину в хулиганстве

Двое других подсудимых - брат Кокорина Кирилл и приятель спортсменов Александр Протасовицкий - частично признали вину, подчеркнув, что отрицают в своих действиях состав хулиганства.
Обновлено в 07:56
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

Обновлено в 19:30
Политика

Меркель не стала встречать Терезу Мэй в Берлине

Обновлено в 14:56
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Кино

Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино

Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Политика

США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35

Вашингтон рассчитывает, что Каир учтет угрозу санкций за покупку российских Су-35 и откажется от сделки.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Театры

Умер украинский актер Петр Бенюк

Как сообщил в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, он умер 9 апреля.
Обновлено в 20:47
Игры

Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика

Власти Алжира депортировали главу бюро AFP

Власти Алжира выслали из страны руководителя алжирского бюро французского агентства Agence France-Presse (AFP).
Обновлено в 19:50
Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено в 16:54
Экономика

В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Политика

Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп провел "конструктивный" разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом после введения американских ограничений из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное