В Петербурге стартовал второй день Арктического форумаАБН 03:20

Сегодня, 9 апреля, в Петербурге открылся второй, основной день V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Арктический форум в Санкт-Петербурге собрал 3000 гостей из 25 стран мира: глав разных регионов, представителей бизнеса и правительства России.

В Петербурге стартовал второй день Арктического форума

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