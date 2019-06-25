Политика
Делегация России в ПАСЕ подала заявку на подтверждение полномочийЭкономика сегодня 03:58
Решение по резолюции о доступе российской делегации к обсуждению в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы было принято, поэтому Москва сразу подала заявку на подтверждение полномочий парламентариев. Решение ПАСЕ позволит представителям России вернуться в зал заседаний и вновь начать работу.
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Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 04:06
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Толстой надеется, что разумное большинство в ПАСЕ не пойдёт на поводу у «крикливого меньшинства»
Парламентская газета06:23
Российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий в ПАСЕ
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