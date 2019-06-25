Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕТАСС 04:12

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Российская делегация во вторник подала заявку на участие в текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

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