Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕАргументы недели 03:51

Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию.

Политик подчеркнул, что заявка к настоящему моменту подана и отметил, что российская делегация готова к работе, передает РИА "Новости". Башкин напомнил, что ключевое условие участия Москвы в работе ПАСЕ – это безусловное и абсолютное соблюдение всех полномочий делегации от РФ.

Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ

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