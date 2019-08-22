Представители «Реала» в настоящий момент находятся в Париже на переговорах по поводу трансфера нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca. Мадридцы сохраняют оптимизм по поводу возможной будущей сделки и намерены закрыть её как можно скорее.

Делегация «Реала» ведёт переговоры по Неймару в Париже

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