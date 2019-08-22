Футбол
«Реал» предложил 100 млн евро и 3 игроков за НеймараЕвро-футбол.ру 03:34
Мадридский «Реал» продолжает борьбу с каталонской «Барселоной» за нападающего «ПСЖ» Неймара. По данным L'Equipe, «галактикос» предложили за 27-летнего бразильца 100 миллионов евро и трех своих игроков: Хамеса Родригеса, Гарета Бэйла и Кейлора Наваса. Однако французский гранд ответил отказом.
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