Политика

Делегация РФ прибыла в СтрасбургГазета.Ru вчера в 18:22

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, делегацию России возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Источник: делегация РФ прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

ТАССвчера в 18:08

Толстой: делегация РФ вечером вылетает в ПАСЕ

REGNUMвчера в 08:27

Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Российская газетавчера в 08:57

Петр Толстой: Российская делегация сегодня вылетает в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

Эхо Москвывчера в 08:02

Делегация РФ в ПАСЕ вылетит в Страсбург 24 июня

Известиявчера в 07:57

Российская делегация вечером 24 июня вылетает в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

Дума ТВвчера в 07:56

Российская делегация прибыла в Страсбург для участия в июньской сессии ПАСЕ

Парламентская газетавчера в 16:55
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Наука

В ДВФУ исследуют концентрацию пестицидов в организмах морских животных

Автор исследования Василий Цыганков, доцент департамента пищевых наук и технологий, заведующий лабораторией экобиотехнологий Школы биомедицины ДВФУ заявил, что концентрация вредных пестицидов в морских животных стала ниже.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика

Российские министры ночуют в президентских номерах

Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России

По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Анна Седокова представила провокационный клип на песню «Я же мать»

Звезда выпустила, пожалуй, самый честный ответ хейтерам — клип на песню «Я же мать».
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Хоккей

Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Украина выставила ПАСЕ ультиматум из-за победы России: «Все на выход»

Ранее СМИ писали, что Украина начала шантажировать Европу выходом из ПАСЕ.
Обновлено в 02:27
Здоровье

В Омске выделили участок под новый корпус онкодиспансера

Обновлено в 02:40
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.
Обновлено в 02:16
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Аленичев назвал сезон с «Енисеем» самым тяжелым в карьере

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Аленичев заявил, что минувший сезон стал самым тяжелым в его карьере.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»

Обновлено в 03:18
ЖКХ

В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды

В последние дни из-за жаркой погоды значительно увеличилось потребление воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 02:51
Общество

Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня не может пойти в детский сад из-за того, что футболист отказался прописать ее в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Таксиста из Петербурга обвинили в изнасиловании

Утром 24 июня в полицию Приморского района обратилась 21-летняя приезжая из Средней Азии, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:17
Экономика

Александр Мамут сократил долю в Polymetal

Бизнесмен Александр Мамут вслед за своим сыном сократил долю в золотодобывающей компании Polymetal ниже 5%, сообщила компания.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
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