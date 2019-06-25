Политика
Делегация РФ прибыла в СтрасбургГазета.Ru вчера в 18:22
Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, делегацию России возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Петр Толстой: Российская делегация сегодня вылетает в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ
Эхо Москвывчера в 08:02
Российская делегация прибыла в Страсбург для участия в июньской сессии ПАСЕ
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
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