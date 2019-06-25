Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕВечерняя Москва вчера в 19:32
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующей информацией поделился ее руководитель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию принять участие в июньской сессии
Эхо Москвывчера в 23:00
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Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
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Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
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В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
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Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
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Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Белый дом не позволил советнице Трампа дать показания перед конгрессом
Конфликт между Трампом и мужем советницы начался после того, как Джордж Конуэй написал в Twitter, что президент США подходит под диагностические показатели нарциссического расстройства личности.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
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Химики Уральского университета создали беспохмельное пиво
Обновлено в 00:58
Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сорта рыбы
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Пять человек госпитализированы после ДТП в Якутии
По данным регионального управления ГАИ, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Прокуратура выявила нарушения в березовской больнице
В Берёзовском прокуратурой было выявлено нарушение законодательства об охране здоровья граждан.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Бомбившие Пакистан индийские лётчики: SPICE-2000 не то оружие, которое промахивается
По версии индийского командования, удар был успешным – израильские авиабомбы SPICE-2000 поразили цели.
Обновлено в 00:49
Авто
Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США
Обновлено вчера в 23:20
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Школьница из Кукморского района сдала ЕГЭ прямо в больнице в Казани
Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 01:42