Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕВечерняя Москва вчера в 19:32

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующей информацией поделился ее руководитель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Толстой: Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 19:32

Россия захотела подтвердить полномочия своей делегации в ПАСЕ

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Россия подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ

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Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию принять участие в июньской сессии

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РФ подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

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Делегация РФ почти вернулась в ПАСЕ, а украинская почти вышла

Коммерсантъвчера в 19:07
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Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

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ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

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Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
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Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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Конфликт между Трампом и мужем советницы начался после того, как Джордж Конуэй написал в Twitter, что президент США подходит под диагностические показатели нарциссического расстройства личности.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
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Наука

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

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Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Наука

Химики Уральского университета создали беспохмельное пиво

Обновлено в 00:58
Политика

Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сорта рыбы

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП в Якутии

По данным регионального управления ГАИ, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
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Здоровье

Прокуратура выявила нарушения в березовской больнице

В Берёзовском прокуратурой было выявлено нарушение законодательства об охране здоровья граждан.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Бомбившие Пакистан индийские лётчики: SPICE-2000 не то оружие, которое промахивается

По версии индийского командования, удар был успешным – израильские авиабомбы SPICE-2000 поразили цели.
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Авто

Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США

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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

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Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье

Школьница из Кукморского района сдала ЕГЭ прямо в больнице в Казани

Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 01:42
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