Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕВечерняя Москва вчера в 19:32

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующей информацией поделился ее руководитель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

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