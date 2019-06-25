Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочийВедомости 21:20

Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию.

Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий

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