Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕВечерняя Москва вчера в 19:32
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующей информацией поделился ее руководитель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию принять участие в июньской сессии
Эхо Москвывчера в 23:00
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Политика
Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у инициативы возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) есть ряд преимуществ.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая тяжело переживала смерть мамы
Становление музыкальной карьеры певицы Дианы Гурцкой пришелся на начало 2000-х, тогда исполнение хита «Ты здесь» буквально вынесло ее на вершину российского музыкального.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова представила провокационный клип на песню «Я же мать»
Звезда выпустила, пожалуй, самый честный ответ хейтерам — клип на песню «Я же мать».
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Трамп рассказал, что может начать войну с Ираном без конгресса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обладает достаточными полномочиями для начала военных действий в отношении Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией
Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишило Филарета, патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), права управлять Киевской епархией.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 04:18
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Кравцов приедут в тренировочный лагерь «Рейнджерс»
Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов примут участие в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Возмужавший сын Дмитрия Харатьяна стал копией актера
Жена Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения опубликовала редкий фотоснимок, где ее 59-летний супруг и она позируют вместе со своим сыном — 21-летним Иваном.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Обновлено вчера в 02:08
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43