Политика
Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения РоссииИА Новороссия вчера в 15:03
Сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация заявила об уходе из ПАСЕ. Напомним, что ПАСЕ во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России.
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Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России
ИА Новороссиявчера в 15:03
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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