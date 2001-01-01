Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения РоссииИА Новороссия вчера в 15:03

Сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация заявила об уходе из ПАСЕ. Напомним, что ПАСЕ во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России.

Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России

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