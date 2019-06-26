Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 14:34
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.
Читать в источнике
Оценить688
с чего всё началось
Емец также опубликовал в своем Facebook текст «заявления членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши , Словакии и Украины в ПАСЕ» на английском языке.Взгляд.ру13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
Обновлено в 11:23
Здоровье
В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр
Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
Обновлено в 06:07
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено в 19:05
Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой
Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун потратила 6 миллионов долларов на новый дом
Личное имение обошлось кинозвезде в 6,2 миллиона долларов. Новый дом актрисы располагается на большом участке земли в два акра.
Обновлено в 20:54