Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 14:34

с чего всё началось

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.

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