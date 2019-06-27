Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РоссииРИА Новости 17:50

с чего всё началось

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Космос Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Футбол Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу» Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика Строительство «Северного потока -2» может задержаться из-за Дании Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Космос Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Здоровье Три очага бруцеллеза выявили в Еврейской автономной области В трех хозяйствах Еврейской автономной области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Общество Facebook намерена арендовать часть небоскреба в Нью-Йорке Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.