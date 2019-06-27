Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РоссииРИА Новости 17:50
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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с чего всё началось
Еще один член делегации Украины Леонид Емец написал на своей странице в Facebook, что к числу покинувших сессию ПАСЕ присоединились представители Словакии.Аргументы и Факты13:34
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