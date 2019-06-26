Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 15:45
Как отмечается, парламентарии решили вернуться в свои страны для консультаций. Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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с чего всё началось
Емец также опубликовал в своем Facebook текст «заявления членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши , Словакии и Украины в ПАСЕ» на английском языке.Взгляд.ру13:44
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В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
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Происшествия
В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих
Обновлено в 05:26
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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
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Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
Обновлено в 05:06
Футбол
Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хотят включить экс-игрока "Зенита" в сделку по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
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Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Обновлено в 16:34
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Космос
Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35
Общество
Принц Уильям занервничал из-за ориентации своих детей
Принц Уильям ответил на вопрос о том, как отнесется к тому, что у его детей будет нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:27
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Авто
Новый кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Александр Ревва вместе с женой Анжеликой отмечают 15-летие любви
Шоумен Александр Ревва, известный на эстрадном Олимпе под сценическим именем Артур Пирожков, трогательно признался в любви своей жене Анжелике.
Обновлено в 06:32
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Зеленский поручил начать внедрять в ВСУ стандарты НАТО
Президент добавил, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельность ВСУ, прежде всего, в подготовке войск.
Обновлено в 08:59
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»
Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Здоровье
Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше
За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22