Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 15:45

с чего всё началось

Как отмечается, парламентарии решили вернуться в свои страны для консультаций. Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Армия и оружие В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130 В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".

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Армия и оружие Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».

Политика Избран новый генсек Совета Европы Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Космос Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Футбол Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии «Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

Общество Принц Уильям занервничал из-за ориентации своих детей Принц Уильям ответил на вопрос о том, как отнесется к тому, что у его детей будет нетрадиционная ориентация.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Происшествия Петербурженке на голову упал кусок штукатурки По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.

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Происшествия Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».